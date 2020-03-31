صفاء سلطان تطلق تحدياً طريفاً يناسب كورونا

مع استمرار الحجر المنزلي، أطلقت الممثلة صفاء سلطان تحديا جديداً فريداً من نوعه ويتناسب مع الازمة الحالية التي تعيشها دول العالم، وحقق تفاعلا واسعا بين متابعيها.

وأطلقت النجمة الاردنية فكرة طريفة تشجع من خلالها الجميع على تنظيف وتعقيم منازلهم لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وبالفعل، أطلقت هذا التحدي على السوشيال ميديا وبدأ عدد كبير من المتابعين باستخدام هاشتاغ "تنظيف تعقيم بيتي"القيّم، وتنافس الجميع في نشر صور لمنازلهم قبل وبعد ترتيبه وتنظيفه، الامر الذي احدث ضجة كبيرة على تطبيق انستغرام ونال اعجاب العديد من الاشخاص الذين اعتبروا انه مفيد وفي وقته.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

صفاء سلطان تكشف حقيقة مرضها الخطير

صفاء سلطان تكشف تطورات شخصيتها في "الحرملك 2"