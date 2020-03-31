شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما جاء فى الحلقة الـ 8 من مسلسل "قوت القلوب" لـ ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى أحداث للحلقة 8 من مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، حيث تخلت "قوت" - ماجدة زكى - عن الـ200 ألف جنيه التي كافئها بها خالد زكى "جابر طاحون"، بعد محاولة إنقاذه وطلبت منه أن يساعد الممرضة التي لديها طفل يحتاج لعملية جراحية خطيرة خارج مصر، ووافق بالفعل واشترط عليها ان تأخذ الشيك مرة أخرى.

وبدأ "فراس سعيد" سالم بالحرب على محمد أنور ابن ماجدة زكى وذهاب "جنة" كارولين عزمى الى منزل "خالد" محمد أنور بعد معرفتها من والدها انه محامي محترم وليس مجرم وعشقه لفنها وبعد معرفة "سالم" والد جنة بتواجد خالد وجنة في المطعم مع بعضهم.

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ظهرت النجمة ماجدة زكى بشكل مبهر فى الحلقات التى عرضت خلال الأيام الماضية، من حيث تلقائية الأداء والحضور القوى وكوميديا الموقف التى تتميز فيها، وكذلك الكادرات المميزة للمخرج مجدى أبو عميرة، والتوظيف الجيد للممثلين الذين ظهروا فى الحلقة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد باقى الحقات إثارة وتشويق وقضايا آخرى.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.