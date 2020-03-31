شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي حجاج ينضم إلى تطبيق "تيك توك".. ويعلق: ساعة الحظر ماتتعوضش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب مصطفي حجاج الانضمام إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيره من نجوم ونجمات الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث دعا متابعيه بموقع "إنستجرام"، على متابعته، حيث كتب :"يلا بقي دخلنا... في التيك توك.. دي الصفحة بتاعتي".



مصطفي حجاج

ونشر حجاج أول فيديو له عبر تطبيق تيك توك وهي يغني أغنية "3 دقات" للنجمة يسرا بطريقة كوميدية بصحبة صديقه، معلقا عليه :" ساعة الحظر ماتتعوضش".

@moustafahagagnj ساعة الحظر ماتتعوضش [email protected]♬ original sound - titosewedy

و طرح المطرب مصطفى حجاج أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبي وقسمتي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هاني محروس.

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تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوة ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني.. أنا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني.. نصيبي وقسمتي الحلوة ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنهم أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وهم :عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.