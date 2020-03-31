شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية حسن شاكوش "شارع أيامى" من مسلسل البرنس تتصدر تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية " شارع أيامى" التي يغنيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد" البرنس"، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل، موقع يوتيوب في أقل من 24 ساعة، واحتلت المركز الأول في التريند، وحققت أكثر من مليون مشاهدة .



محمد رمضان

ونشر محمد رمضان الأغنية، أمس الاثنين عبر القناة الرسمية له بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي جاءت كلماتها كالآتي "على ناصة شارع إيامي ساكن مع أحزانى، قدام مني ساكنة آلامي وأنا وجع الحيط في الحيط، عذابي تملي واقف على الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".

انتهى النجم محمد رمضان من تصوير مشاهد المقابر فى مسلسله الجديد "البرنس" بمدينة 6 أكتوبر، حيث يواصل رمضان التصوير فى العديد من الديكورات الخارجية للانتهاء منها فى فترة وجيزة ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداث العمل فى اطار شعبى حول قصة أخ يدخل فى صراعات مع أخوته بعد وفاة والدهم.

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وانتهى محمد رمضان من تصوير أكثر من نصف أحداثه، حيث يأمل فى الانتهاء من العمل مع حلول شهر رمضان أو فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، خاصة وأنه بدأ التصوير فى وقت مبكر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.