شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى الأوبرا الإسبانى بعد مغادرته المستشفى بسسب كورونا: فى المنزل ووضعى جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مغنى الأوبرا الإسبانى، بلاسيدو دومينجو، أنه غادر مستشفى أكابولكو، فى جنوب المكسيك، الذى دخله بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التينور البالغ 79 عاماً في بيان عبر فيسبوك: "أنا فى المنزل ووضعى جيد، عند ظهور أولى الأعراض كنت بسبب سنى وأمراضى الأخرى تحت المراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتى بـ(كوفيد-19) فوراً، وقد ساعد ذلك كثيراً".