مغنى الأوبرا الإسبانى بعد مغادرته المستشفى بسسب كورونا: فى المنزل ووضعى جيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مغنى الأوبرا الإسبانى، بلاسيدو دومينجو، أنه غادر مستشفى أكابولكو، فى جنوب المكسيك، الذى دخله بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح التينور البالغ 79 عاماً في بيان عبر فيسبوك: "أنا فى المنزل ووضعى جيد، عند ظهور أولى الأعراض كنت بسبب سنى وأمراضى الأخرى تحت المراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتى بـ(كوفيد-19) فوراً، وقد ساعد ذلك كثيراً".
وأشار إلى أنه يواصل العلاج ويتعافى في منزله في أكابولكو على بعد 400 كيلومتر من مكسيكو.
وكان الفنان أعلن في 22 مارس الجاري أنه مصاب بكورونا، ودعا مجدداً محبيه إلى احترام التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء الوباء، وملازمة المنازل قدر الإمكان.
وكان دومينجو في السابق من بين أكثر من حظوا بالثناء بين فناني الأوبرا لكن سمعته دُمرت بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الفنانين الموسيقيين الأمريكية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مغنيات.
واعتذر المغنى علنا للنساء اللاتى اتهمنه بالتحرش الجنسى بهن، ومنذ أغسطس الماضي، تطال المغني الشهير اتهامات بالتحرش الجنسى، وقد اضطرته هذه الاتهامات إلى التخلي عن منصبه كمدير لأوبرا لوس أنجلوس وإلغاء حفلات وعروض عدة حول العالم.
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