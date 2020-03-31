شكرا لقرائتكم خبر عن تجول ورياضة فى المنزل وكمامة طبية.. هكذا تفاعل النجوم مع كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم حالياً حالة مختلفة بسبب كورونا، حيث يحاولون مقاومة الفيروس اللعين الذى يضرب بلدان العالم المختلفة، مسبباً حالة كبيرة من الهلع والذعر تستلزم بقاء الكثيرون فى منازلهم، مثلما يحدث مع النجوم والنجمات كما يظهر فى التقرير التالى الذى نسلط خلاله الضوء على أبرز ما قاموا به على مدار الساعات الأخيرة.

البداية من شون بن الذى ظهر فى ماليبو داخل مدينة كاليفورنيا أثناء تجواله وهو يرتدى الماسك، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل الذى أوضح أن النجم الشهير حرص على الوقاية من الفيروس أثناء تجواله بغرض الغداء.





جينيفر جارنر هى الأخرى حرصت علي كسر الملل بالتجوال، لكن أمام بيتها بصحبة أبنائها، لكن فى نفس الوقت التزموا بتعليمات الوقاية من الفيروس، وذلك بوجود مسافة بينهم جميعاً.

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جينيفر جارنر

أما صوفيا ريتشى ففضلت عدم الخروج من منزلها وممارسة الرياضة فقط كنوع من أنواع الترفيه لكسر حالة الملل، وذلك عبر فيديو قامت بنشره، في حين ظهرت جوينيث بالترو في الشارع أمام منزلها أيضاً بصحبة زوجها وكلبها فقط، حيث اتضح عليها الابتعاد عن زوجها، وذلك بعدما خرجت لجمهورها عبر وسائل السوشيال ميديا مؤخراً بعدة نصائح حول ضرورة التكاتف للوقاية من كورونا.



