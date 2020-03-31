شكرا لقرائتكم خبر عن "زي ما بيحصل فى الحرب".. أحمد سعد يطرح فكرة التطوع لتعليم التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد سعد بفتح التطوع لتعليم التمريض للمساعدة فى جهود مكافحة فيروس كورونا الفترة المقبلة، واصفا الأزمة الحالية بالحرب مؤكدا أنه سيكون من أوائل من يلبي النداء، وكتب سعد عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"يا جماعه إحنا داخلين علي حرب .لازم الشباب تطوع زي ما بيحصل في الحروب ..والدولة تعلمنا التمريض. ولو في ناس ممكن تصنع نتعلم بردو".

وتابع :"بس ما نفضلش قعدين كده ومستنين القدر يحركنا..وانا اول واحد البي النداء لو حد فكر في الفكره دي..وربنا يعديها علي خير وما يحصلش حاجه بس الواحد لازم ياخد بالاحواط..لأن دي حياة ناس والأحسن واحسن إن إحنا نبعد عن بعض شوية".

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احمد سعد

من ناحية أخرى سجل المطرب أحمد سعد ثاني أغانى ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنية اسم"النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، وينشر ”الخليج 365” جزء من كلمات الأغنية وتقول: مش زعلان علي جرح وقسوه..ولا زعلان علي ناس جرحوني..أنا زعلان علي روحي الحلوة..وضحكتي دي اللي في لحظة سابوني..النفسية مش اللي هيه..والله يعني علي اللي فيا.

وفى سياق آخر انتهى أحمد سعد من تسجيل أغنية تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"، ويقول مطلعها : "مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى.

كما يعمل"سعد" على الانتهاء من تسجيل رباعيات أيضاً لمسلسل "البرنس"، حيث يتواجد حالياً أحمد سعد مع الملحن هيثم نبيل والموزع عادل حقى لتسجيل الأغانى التى قد تصل إلى 7 أغنيات قصيرة خلال عرض حلقات المسلسل.