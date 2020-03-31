شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي خاطر يحارب الفيروسات بطريقة كوميدية على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفي خاطر متابعيه علي تطبيق "تيك توك"، لتسلية وقته خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع، وظهر فى الفيديو وهو يحارب الفيروسات بطريقة كوميدية، وعلق عليه :" حرب الفيروسات الجزء الاول انتقام مناعه.. خليك فى البيت".



مصطفي خاطر

@mostafakhater.official حرب الفيروسات الجزء الاول انتقام مناعه ##خليك_في_البيت ##مصطفي_خاطر ##stayathomemom ##tiktok ##fuuny ##funnyvideos♬ original sound - mostafakhater.official

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وتحول الفنان مصطفى خاطر في أخر فيديو له إلى "سى السيد"، وهى الشخصية الشهيرة فى ثلاثية نجيب محفوظ، والتى تحولت إلى 3 أفلام سينمائية، وجسدها الفنان الراحل يحيى شاهين، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره خاطر عبر حسابه على "تيك توك".

وبسبب العزل فى المنزل، استعان خاطر بمشهد من فيلم "بين القصيرين"، حيث أجبر الانجليز، المصريين وقتها على البقاء فى المنازل بسبب المظاهرات، وهو ما لم يعتد عليه السيد أحمد عبد الجواد بطل الفيلم، حيث يقول "الواحد مش واخد ع الحبسة ديه"، لترد أمينة زوجته، والتى جسدتها طفلة صغيرة مع خاطر، "ربنا يزيحهم ولاد الحرام دول"، ليرد عبد الجواد، "اعمليلى فنجان زفت"، لترد زوجته، "بزيادة زفت يا سى السيد، مانت شربت كتير"، ليرد "اسمعى الكلام يا ولية"

وبات مصطفى خاطر من أكثر الفنانين الذين ينشرون مقاطع ساخرة وكوميدية على حساباتهم على تيك توك، مثل هنا الزاهد وآيتن عامر ودرة وغيرهم من الفنانين.

وكان خاطر قد نصح جمهوره بالبقاء في المنازل لمنع تفشى فيروس كورونا وذلك بطريقة كوميدية، حيث شارك عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد له وهو يلعب "بالاسكوتر" داخل منزله وهو يقول: "خليك في البيت".