شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك عن كورونا: لا سبيل للخروج من الظلمة إلا بالرجوع إلى الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت أزمة انتشار فيروس كورونا، وما سببته من ظروف صعبة على الجميع فى الوقت الحالى، النجمة المعتزلة حنان ترك إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد ابتعادها عنها لفترة كبيرة، داعية الجميع إلى الرجوع إلى الله لمحاولة الخروج من الأزمة الحالية.

وكتبت حنان ترك عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "حدثت نفسي كثيرا في تلك الأيام العصيبة عن نبى الله يونس ودعائه العظيم الذى يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد أنه لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه... فلا سبيل من الخروج من الظلمى إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".

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حنان ترك

وكانت كشفت الفنانة حنان ترك، العام الماضى عن عودتها لجمهورها خلال الفترة المقبلة بطريقة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمى على فيس بوك.

حنان ترك أعلنت أنها ستكون على تواصل مع محبيها ومتابعيها كل خميس، وذلك من خلال فيديو لايف تجيب فيه عن كل التساؤلات، كما طلبت من متابعيها الاشتراك فى قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بهدف مشاهدة كافة الفيديوهات التى ستطل بها عليهم.

كما طالبت الجمهور بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".