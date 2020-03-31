شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة صبرى فواز بـ هيفاء وهبى فى " أسود فاتح " .. محامى بيخرجها من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان صبري فواز استئناف تصوير أحداث دوره بمسلسل "أسود فاتح"، بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وفى سياق مختلف يشارك صبرى فواز هذا العام فى دراما رمضان أيضا بمسلسل أخر وهو "سكر زيادة"، من بطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب، وإخراج وائل إحسان.