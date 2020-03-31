تراند اليوم : بالفيديو – المطبخ مكان نجوم الفن في عصر الكورونا .. نصايح وأكلات وعناية بالبشرة

كتبت – أميرة علي

بدأ الحظر للحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد ، ومكث الجميع في البيت ومن ضمنهم مشاهير العرب ونجوم الفن ، ليبدأ كل منهم بالدخول للمطبخ لإستخراج كل مواهبه في الطبخ ،ومشاركة أكلاتهم لجمهورهم عبر السوشيال ميديا ، وفيما يلي نستعرض لكم أهم أكلات الفنانين.

كب كيك سريع تُجهزه هيفاء وهبي لجمهورها:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، كيف تقضي وقتها داخل المنزل وتحديداً المطبخ، إذ أعدت على طريقتها الخاصة حلوى الكب كيك، خطوة بخطوة، ونشرت وهبي مقاطع فيديو وصوراً لها عبر خاصية القصص المصورة ستوري عبر حسابها على إنستغرام، من داخل مطبخها وهي تعد حلوى الكب كيك، وتوضح لجمهورها طريقة تحضيرها في المنزل، وتلقّت هيفاء رسائل إشادة من متابعيها بعد إعادة نشر الفيديو على الصفحات الخاصّة بها.

وصفات معجنات ومنقوشة من سيرين عبدالنور:

نشرت الفنّانة اللبنانية سيرين عبد النور سلسلة من الفيديوهات عبر انستغرام، علّمت فيها متابعيها وصفة المنقوشة، وشجعتهم وخاصة النساء اللواتي لا يعرفن كيفية الطبخ، على استغلال هذه المرحلة لتعلم وصفات جديدة.

وحقّق فيديو عبد النور، أكثر من مليون مشاهدة، وفي أحد المقاطع ظهرت برفقة زوجها فريد رحمة حيث طلبت منه تذوق المناقيش التي أعدتها.

دينا الراقصة تعجن بالمنزل:

شجعت الفنانة الاستعراضية دينا، جمهورها البقاء في المنزل من أجل أولادنا وأهلنا وبلدنا ومن بنحبهم، وأضافت من فضلكم خليكوا في البيت.. وإن شاء الله تعدي الأزمة على خير.

وخلال مقطع الفيديو قامت دينا بالعجن، وعلقت قائلة: بصوا بقى معايا يا جماعة لازم تقعدوا في البيت مش هزار.. وتعجنوا زى ما أنا بعجن كدة… أهو البيت كله يستفيد بالأكل.. دراعاتك تقوى من العجن.. اسمعوا الكلام.

Advertisements

وصفة سد الحنك على طريقة أحمد حلمي:

نشر النجم المصري أحمد حلمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام، خلال قضائه العزل المنزلي، كما نصحت وزارة الصحة المصرية، وهو يطبح الأكلة الشهيرة “سد الحنك”، قائلا: دلوقتي أنا بعمل سد الحنك في الحظر، يومياتي في الحظر.

الطريف في الفيديو أنّ حلمي نصح بكبّ الطعام الذي وصفه، قبل أن تكتشف زوجته الفنّانة منى زكي ما فعله.

عمل طبق فول بأيدي راغب علامة: استغل الفنّان راغب علامة، بقاءه بالمنزل، ودخل المطبخ لتحضير صحناً من الفول. ونشر راغب علامة مقطع فيديو له، وهو داخل المطبخ، وقرر أن يصنع لنفسه صحن من الفول، وصور نفسه أثناء إعداده، وكان راغب علامة قد نشر مقطع فيديو بتضامنه مع حملة خليك بالبيت، التي تهدف لبقاء الأهالي في منازلهم للحد من انتشار الفيروس بينهم.

.

مجدي كامل داخل المطبخ لمساعدة زوجته في الطبخ :

نشر الفنان مجدي كامل، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، التقطه ابنه عادل، أثناء مشاركته لأعمال المنزل مع زوجته الفنانة مها أحمد، وهما داخل المطبخ، خلال فترة تطبيق العزل المنزلي الطوعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وعلق مجدي كامل، على الفيديو قائلًا: “خليك في البيت.. احمي نفسك وأسرتك.. إحمي بلدك.. يارب عفوك ورضاك.. يا رب احمي مصر وجميع الدول العربية والعرب في جميع بلاد العالم.. احمي الانسانية”.

خوذة واقية أحمد الفيشاوي يُحضّر الطعام في المطبخ:

فاجأ النجم المصري أحمد الفيشاوي متابعيه عبر تطبيق انستغرام بمقطع فيديو طريف له خلال فترة الحجز المنزلي، وظهر في المقطع من داخل المطبخ وهو يجهز طعام العشاء على أغنية “سلسا” للنجم محمد فؤاد، مرتدياً خوذة واقية خاصة بالموتوسيكل.

وعلى نغمات “سلسا”، يرمي الفيشاوي الصلصة الموجودة في الطنجرة فوق المكونات بطريقة طريفة .

.