تراند اليوم : أحمد سعد يصف فيرس كورونا بحرب عالمية .. شاهد

كشف الفنان أحمد سعد عن رأيه في أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يعاني منها العالم بأسره، وسط قرارات من الحكومات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس.

كتب سعد عبر حسابه على Instagram: “يا جماعة إحنا داخلين علي حرب.. لازم الشباب تطوع زي ما بيحصل في الحروب، والدولة تعلمنا التمريض.. ولو في ناس ممكن تصنع نتعلم بردو.. بس ما نفضلش قعدين كده ومستنين القدر يحركنا”.

تابع: “وأنا أول واحد ألبي النداء لو حد فكر في الفكره دي.. وربنا يعديها علي خير وما يحصلش حاجه بس الواحد لازم ياخد بالاحتياط..لأن دي حياة ناس.. والأحسن وأحسن إن إحنا نبعد عن بعض شوية”.

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على صعيد آخر، كان سعد قد طرح أغنية جديدة بعنوان “أزمة وهتعدي” على قناته الرسمية على موقع YouTube، من ألحان أحمد سعد ومن كلمات أحمد إبراهيم.

وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فروس كورنا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم، مع الأخد بطرق الوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة لعالمية.