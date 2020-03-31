تراند اليوم : إيناس عز الدين مجنونة شهرة .. معندهاش كورونا وبتهزر

كشف أصدقاء المطربة إيناس عز الدين نتيجة التحاليل التي أجريت لها للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، لافتين إلى أنها جاءت سلبية عبر حسابها الشخصي على موقع Facebook.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “MBC مصر بأن صحة إيناس عز الدين جيدة ومستقرة، فأعراض فيروس كورونا لم تظهر عليها.

يذكر أن إيناس عز الدين ظهرت في فيديو مباشر عبر حسابها بتطبيق Facebook في الساعات الأولى من صباح الاثنين 30 مارس لتؤكد أنها مصابة بفيروس كورونا بسبب عودتها من المغرب مؤخرا.

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