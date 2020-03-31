تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب : توفيق عبد الحميد فنان كبير و عالمي

علّقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تفيد بأن الفنان توفيق عبد الحميد قد لجأ إلى تحويل سيارته الملاكي إلى سيارة أجرة، نظرا لظروفه المادية المتعسرة حاليا.

بعد نفي الفنان القدير لكل ما تردد في هذا الشأن، أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بهذا الرد، واطمئنانها عليه بأنه بخير وليس صحيحا ما نُشر عنه، لتكتب عبر حسابها على Twitter: “أستاذ توفيق عبد الحميد حضرتك راجل في قمة الاحترام وفنان عظيم، قلقتنا عليك والحمد لله إننا اطمنا عليك ويارب دايماً متكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء تفيد بأن الفنان توفيق عبد الحميد قد لجأ إلى تحويل سيارته الملاكي إلى سيارة أجرة، نظرا لظروفه المادية المتعسرة حاليا، لكن “عبد الحميد” نفى بالأمس كل ما يتعلق بهذه الشائعة، موضحا أنه بخير الآن، لافتا إلى أنه بالفعل فكر في عام 1990 في تحويل سيارته الملاكي إلى أجرة، بسبب مروره بضائقة مالية، ولكن سيارته كانت موديل قديم فلم يستطيع إتمام الأمر وقتها، أما الآن فلم يفعل ذلك وأموره مستقرة بفضل الله.

يُذكر أن توفيق عبد الحميد تسلم مؤخرا تكريما في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وبكى أثناء تسلمه. وكان آخر أعماله الفنية عام 2010 بمشاركته لبطولة مسلسل “سي عمر وليلى أفندي” مع الفنانة دلال عبد العزيز، وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمد نبيه.