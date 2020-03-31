وفاة نائب الرئيس السوري الاسبق عبدالحليم خدام عن 88 عاما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 02:52 مساءً - توفي نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

وأشار صلاح عياش المقرب من عائلة خدام، أن الأخير توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينيتش)، عقب إصابته بأزمة قلبية.

يشار إلى أن خدام كان عمل مدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه رئيس النظام بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.

وتولى خدام مناصب قيادية مؤثرة في سوريا، حيث شغل نائب الرئيس، ووزير الخارجية، وعضو قيادة حزب البعث، ومحافظ القنيطرة، ومحافظ حماة.