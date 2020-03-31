هيفاء وهبي مهددة بالخروج من السباق الرمضاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على وشك قريبة الغياب عن الدراما فى شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد توقف مسلسلها “أسود فاتح” فى العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب قرارات الحكومة اللبنانية والمصرية بايقاف حركة الطيران إضافة إلى قرار منع التجمعات فى لبنان والذى أوقف كافة الأعمال الفنية هناك.

وكانت النجمة اللبنانية وأسرة مسلسلها “أسود فاتح”، قد صورا، أكثر من نصف مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، إلا أنه يتبقى لها حوالى 30 يوم تصوير منهم مشاهد فى الحلقات الأولى، ولذلك حتى اذا عاد التصوير بعد انتهاء فترة ايقاف الطيران ومنع التجمعات لن تستطيع تسليم الحلقات الأولى الى القناة العارضة ولذلك أصبح العمل خارج دراما رمضان المقبل بنسبة كبيرة.

ويشارك في بطولة مسلسل “أسود فاتح”، هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمرالسعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ومحسن منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل “لعنة كارما” مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى رمضان الماضى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.