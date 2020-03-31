كورونا يدخل بنيامين نتنياهو الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتابت حالة من القلق في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، عقب اكتشاف إصابة مستشارته للشئون الأرثوذكسية بهذا الفيروس.

بنيامين نتنياهو من المتوقع أن يخضع لفحص فيروس كورونا بعد التأكيد رسميا من إصابة مستشارته بالفيروس.

وبحسب ما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن قناة ” 12 العبرية”، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

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الأنباء أشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته قبل 4 أيام، وجاءت النتيجة إيجابية.

مكتب نتنياهو قال ردا على ذلك: إنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيا وأنها كانت ترتدي “كمامة واقية وقفازاً طبيا.

المكتب أشار إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك، وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة، منذ صباح الأحد، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

بعد إعلان إصابة مستشارة لبنيامين نتنياهو بفيروس كورونا، أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل أن رئيس الوزراء وفريقه سيدخلون في عزل ذاتي مؤقت لحين انتهاء التقصي الوبائي.