هذه رسالة مكسيم خليل الأخيرة من بيروت

يومياً، يتخذ الممثل السوري مكسيم خليل من حسابه على موقع تويتر، منبراً ليكتب رسالة مستوحاة من واقع الحياة اليومية التي يعيشها كل مواطن.

اختار مكسيم هذه المرة أن يكتب عن الحياة وجاءت الرسالة على الشكل التالي:

“في الحياة كلنا ممثلون..

نعبرها بأدوارٍ نعتقد اننا نرسم منحنياتها ومنعطفاتها.. لكن الواقع انها خارج السيطرة… تعبث بنا… لدرجة الإيهام.. بانك انت محرك الأحداث.. وتتشارك مع الآخرين صناعة الحبكة… لكن الحقيقة اقسى من ذلك بكثير… لا تعدد في الأدوار هنا.. دور واحد خلف ضوء واحد… هو الشمس… مهمة واحدة… ستنتهي ناجحة كانت ام فاشلة… يبقى منها الماضي ولا شيء غير الماضي..والنتيجة نسبية..

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استمتعوا بادواركم ايّاً كانت…

فالنهايات غالباً لا تأتي كما نحب ونشتهي.. لا تنتظروها”.

من جهة أخرى، يتواجد مكسيم خليل في بيروت حيث ينتظر استئناف شركة ايغل فيلمز تصوير مسلسل “أولاد آدم” بعدما كان توقف العمل به عقب اعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة وحظر التجول.

العمل يضم نخبة من النجوم وهم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، رانيا عيسى وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.