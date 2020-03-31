كاظم الساهر في قبضة نقابة الفنانين الأردنيين

Mar 31, 2020
أصدرت المحكمة الأردنية حكماً قضائياً بتغريم النجم العراقي كاظم الساهر مبلغاً وقدره 44 ألف دولار أميركي لنقابة الفنانين الأردنيين.
ويأتي حكم المحكمة بعد إحياء القيصر كاظم الساهر عدة حفلات غنائية في الأردن من دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين، فقد أحيا حفلين في منطقة البحر الميت عام 2018 كما أحيا حفلين في العاصمة عَمَّان عام 2019 وذلك بحسب ما ذكرته مواقع أردنية.
وقال نقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ان النقابة تطالب كاظم الساهر بنسبة 3% من العقود المبرمة بينه وبين إدارة المهرجان.
نشير ان القيصر يتخذ من حساباته على مواقع التواصل منبراً للتوعية من فيروس كورونا وحث الناس على ملازمة منازلهم للحد من انتشار الفيروس القاتل.
آخر اعمال القيصر أغنية بعنوان “إلى متى؟” وأعاد توزيع أغنية “شباب العراق” عبر مواقع التواصل دعما للمحتجين في بلاده.
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