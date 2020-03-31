الدكتورة خلود: أنا أكبر من زوجي.. ولا أملك الإرادة أمام الأكل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقضي الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، فترة الحجر المنزلي مع عائلتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كغالبية المشاهير والمواطنين في دول العالم المختلفة.

وخرجت خلود في حديث جديد مع جمهورها استقبلت فيه أسئلتهم لتكشف عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية والاجتماعية.

وأجابت الدكتورة خلود، عن تساؤل أحدهم عن اختفاء حبها لزوجها أمين بعض الشيء فقالت: "أمين صار يحب خلود الصغيرة أكثر، وصار عندنا مشاريع ومشغوليات وَاهتمامات وكل هذه التغيرات أثرت على إظهار حبنا كما كان في البداية".

وأضافت الدكتورة خلود في "بث مباشر" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن الفارق العمري بينها وبين زوجها يتخطى العام، فقالت إنها تكبره بعام و5 أشهر، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها "نمبر وان" الفاشينيستات الكويتيات فقالت: "أنا نمبر وان وانتوا عارفين طبعا، وأكيد بصير نمبر وان بيكم".

وتطرق الجمهور للحديث معها حول الشيء الذي تريد تغييره في نفسها من ناحية الشكل فقالت: "أتمنى أن أغير في شكلي بأن تكون حياتي صحية أكثر"، موضحة أنها لا تملك الإرادة تجاه الأكل، لافتة إلى أنها تتمنى تغيير كل هذه الأشياء الخاصة بالأكل لكنها لا تستطيع.

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وأوضحت أن أول شيء تتمنى فعله بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي هو فتح المحلات وتذهب في رحلة تسوق، موضحة أنها في الأول من أبريل المقبل ستحتفل بعيد زواجها الرابع من زوجها الموديل "أمين"، موضحة أنها كانت تخطط للكثير من الأمور وتفاجئه بسفرية وحفل على الأضواء والكيك لكنها لن تحتفل وستؤجله لحين مرور أزمة كورونا.

موضوع آخر وهو سر عدم دخولها مجال التمثيل حتى الآن، ففاجأت الجمهور بأنها كانت من المفترض أن تتواجد في عدة أعمال حالية يشاهدها الجمهور الكويتي لكنها رفضت خوض التجربة.

وأجابت عن تساؤل حول رأيها في حال تزوج أمين زوجها عليها فقالت: "مو عندي مشكلة يتزوج عليّ، أيوه ما عندي مشكلة"، ثم كتمت أنفاسها وقالت: "يجرب بس وأنا بوريه".

وحول جنسيتها التي تتمناها لو لم تكن كويتية فقالت إنها كويتية أبًا عن جد بالتأسيس وأن قصة الجنسية لا تشغل بالها؛ لأنها تراها أمورا فرعية وجميعها متساوية.