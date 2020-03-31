الجمهور يخمن هوية حبيبة مهند الحمدي بعد أن كشف ارتباطه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في ظل الحجر الصحي برنامجا للتواصل مع النجوم العرب عبر الإنترنت، كان من بينهم الفنان السعودي مهند الحمدي نجم مسلسل "جمان".

ووجهت دياب للحمدي سؤالا عن شريكته في العمل نور الغندور التي جمعته بها كيمياء مميزة في المسلسل، جعلت بعض المتابعين يطلق عددا من الشائعات عن وجود علاقة بينهما، حيث قال الحمدي: "الله يوفقها ان شاء الله، إنسانة جدًا طيبة ومحترمة".

لتدخل بعدها دياب وتؤكد أن السؤال عنهما ليس منها بل من الجمهور الذي يصر على وجود علاقة تجمعه بها، ليحسم الحمدي الجدل ويرد "أنا Taken"، أي مرتبط، وتفاعلت الفنانة اللبنانية مع إعلان الحمدي، والذي بدوره شعر بالخجل.

وأثار إعلان الحمدي هذا ضجة بين الجمهور، الذي شعر بالفضول لمعرفة هوية حبيبة الحمدي ومن تكون، فيما شعر البعض بخيبة أمل بسبب حسم الفنان السعودي للأمر حول علاقته بالفنانة نور الغندور.

وعلى الرغم من مرور أيام على إعلان الحمدي هذا الأمر، إلا أن التكهنات والتحليلات حول هوية حبيبته ما زالت تشغل الجمهور.

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وتوقع البعض أن تكون الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وذلك بسبب كشف الأخيرة في برنامجها أن هناك صداقة مميزة تجمعها بمهند، وأنه يفهمها بشكل كبير ويضحكها، وتداول الجمهور فيديو حلا الترك، رابطين بين إعلانه هذا وتصريحها السابق.

يُشار إلى أن مهند الحمدي يتواجد حاليا في لبنان، ويعيش فترة الحجر الصحي في أحد الفنادق هناك، وذلك بعد منع السفر والحظر الذي تعيشه أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الحمدي سافر إلى لبنان من أجل تصوير مشاهده في مسلسل "دفعة بيروت" الذي كان من المفترض أن يُعرض في شهر رمضان المقبل، وهو الجزء الثاني من دفعة القاهرة، لكن حتى هذه اللحظة لا يُعرف مصير العمل في ظل استمرار وقف تصوير العديد من الأعمال الفنية.

يُذكر أن الفنان السعودي كان حقق نجاحا كبيرا في مسلسل "جمان" إلى جانب نور الغندور وعدد كبير من النجوم، كما شارك الحمدي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "دفعة القاهرة" إلى جانب عدد كبير من الممثلين.