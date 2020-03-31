هالة القصير تشارك فوشيا يومياتها بالحجر.. وتنصح النساء بالتطنيش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت النجمة السورية هالة القصير، متابعي موقع "فوشيا" بفيديو حصري وخاص من مكان إقامتها في منزلها بالإمارات العربية المتحدة بظل الحجر الصحي المنزلي، شارحة تفاصيل حياتها وروتينها اليومي منذ استيقاظها صباحا.

وخلال الفيديو تحدثت القصير عن يومياتها والتغير الذي طرأ على عاداتها اليومية بعد سعيها إلى تغيير أسلوب حياتها للحماية والوقاية من كل مايمكن أن يؤذيها بدءا من التخفيف من شرب القهوة واستبدالها بالمشروبات الساخنة وأهمها الزنجبيل، وبعض الأعشاب المفيدة معتبرة أنه يساعد كثيرا في الحماية وتقوية الجهاز المناعي للإنسان.

كما تحدثت القصير عن تغيير النظام الغذائي وبحثها عن الغذاء الصحي، وأوقاتها التي تقضيها في المنزل بين الطبخ والعمل والجلوس مع ابنتها التي باتت تتعلم لغات جديدة، كاشفة عن اهتمامها بوجود استديو صغير في منزلها يمكنها أن تقدم خلاله أعمالها، وأن تمارس موهبتها في الغناء بشكل احترافي، إضافة إلى أن وجوده يشكل لها أحد أسباب السعادة والفرح، كما تحدثت عن الوقت الذي تقضيه مع تفاصيله الجميلة التي تدعم اهتمامها بالفن والغناء.

وخلال الفيديو قامت القصير بصنع البيتزا والمعجنات على طريقتها.

Advertisements

وفي حديثها عن جائحة فيروس كورونا المستجد قالت القصير إنها لابد وتنتهي لكن علينا الانتباه والحذر، وطالبت متابعي فوشيا وجمهورها بأخذ الحيطة والحذر ومحاولة استغلال الوقت بالأمور المفيدة حتى لايطغى الضجر والملل على حياتنا.

وأكدت أنها من الأشخاص الذين يحبون قضاء معظم أوقاتهم في المنزل، وتستثمره بكل ما يقدم لها المتعة والفائدة، منوّهة إلى أننا نعيش حالة حزن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لكن يجب أن نتنبه إلى الجانب الإيجابي المتعلق بالتفكير والعودة إلى الذات والمحبة والعلاقات الإنسانية الراقية بعيدا عما كان يحصل من اهتمام بأمور كثيرة بعيدا عن الشعور الصادق.

وكشفت النجمة السورية خلال الفيديو عن مشاريعها المقبلة وأنها بصدد التحضير لأمور جديدة.

كما وجهت رسالة إلى كل السيدات اللواتي يعانين اليوم من وجود أزواجهن الدائم في المنزل، وتتعرض علاقتهن بأزواجهن لبعض المشاحنات، مقدمة لهن نصيحة عبر أغنيتها الأخيرة "طنشي" التي آثرت تقديمها لمتابعي فوشيا.