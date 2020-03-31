أحلام تشن هجومًا لاذعًا على مروّج شائعة "كمامة الألماس"

نفت الفنانة الإماراتية أحلام الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن ارتدائها كمامة صنعت من الألماس، مطالبة من قام بنشر الخبر لمواجهتها، وقالت أحلام في حديثها عبر حسابها الشخصي عبر "سناب شات": "انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله".

واستطردت أحلام في حديثها بعرض الكلام الذي نشر ووصفها بـ"السفيهه"، وأشارت في حديثها لمروج الخبر "نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك"، وفي معرض كلامها أكدت أحلام إلى أنها تقوم بعمل تحاليل الكورونا مع أبنائها كل خمسة أيام، كما أنها متواجدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مع أبنائها فقط.

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

فبعد قيام احدى المغردات على "تويتر" بنشر صورة لكمامة مرصعة بالألماس وكتابة تعليق ساخر عليها يقول إنها تخص أحلام، قامت الأخيرة بإعادة نشر التغريدة، الأمر الذي دفع المتابعة لإبداء سعادتها الكبيرة بهذا الموقف قائلة: "أجمل شي صار لي هالسنة إعادة تغريدة ليا من الفنانة أحلام"، لتنهال عليها الانتقادات إلا أن أحلام عادت وحسمت الجدل بظهورها في صورة جديدة خلال استعدادها للسفر، إذ بدت مرتدية كمامة عادية للوقاية من فيروس كورونا.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من أعجب بفكرة الكمامة المرصعة، والفكرة التوعوية المقصود من خلال الصور التي نشرها المشاهير، ومَن عارضها لكون الكمّامة هدفها صحي وليس إكسسوار للتزيين، واظهرت أحلام عدم التشاؤم من عام 2020 حينما غردت على تويتر داعية جمهورها إلى عدم الترويج إلى أن هذا العام هو شؤم لا كتابة ولا قولاً ولا استهزاء.

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وكتبت: لا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فأنت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى،بينما لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين وان امر المؤمن كله خير واهلاً بجميع اقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله”.

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