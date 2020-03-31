طارق الشناوي لمصراوي: ماري كويني رفضت ظهور العندليب في فيلمها "لأنه مش فوتوجونيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، (إن المخرج حلمي حليم، كان متردد في مشاركة الفنان عبدالحليم حافظ، كبطل من أبطال فيلم "أيامنا الحلوة"، فهو يرى أن عبدالحليم "مش فوتوجونيك").

وأكد الناقد الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن أول أعمال عبدالحليم حافظ هو فيلم "أيامنا الحلوة"، وبعدها قدم فيلم "لحن الوفاء" أمام شادية، ولكنه عُرض قبل "أيامنا الحلوة".

وتابع: "الفيلمين عرضا عام 1955، وكان حلمي حليم متخوفا من إسناد الدور لعبدالحليم، والأمر ليس بجديد، فقد حكى لي المخرج عاطف سالم أن المنتجة ماري كويني أنتجت فيلم (فجر) من إخراجه، وكان هناك أغنية أراد أن يغنيها عبدالحليم ويظهر في العمل بوجهه، إلا أنها اعترضت وفسرت الأمر (إن وشه مش فوتوجونيك)".

وأضاف: "بالفعل لم يظهر عبدالحليم في الفيلم بصورته، واكتفت المنتجة أن يشارك بصوته فقط، فكان هناك توجسا في البداية من وقوفه أمام الكاميرا ممثلا، لكن حينما وقف أمام الكاميرا أحبه الجمهور، فحضوره كان قويا، وقدراته التعبيرية كممثل كانت قوية".