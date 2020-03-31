استعانت بدعاء سيدنا يونس.. حنان ترك تعلق على أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة حنان ترك، حول الوضع الذي يمر به دول العالم أجمع حاليًا وتحديدًا أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكتبت "حنان"، عبر حسابها بـ"تويتر": "حدثت نفسي كثيرا في تلك الأيام العصيبة عن نبي الله يونس و دعاءه العظيم الذي يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد إنه ''لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين".

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وأضافت: "ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه ... فلا سبيل من الخروج من الظلمة إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".

كانت حنان ترك، أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، وتعود إلى الفن بعد غياب من خلال فيلم "النداهة" ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.