عباس أبو الحسن يحث جمهوره على التبرع في ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حث الفنان عباس أبو الحسن، جمهوره ومتابعيه، لعمل الخير في فترة أزمة فيروس كورونا المستجد. وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ياريت الناس اللي خايفة من قعدة البيت أحسن تتخن، تساعد الناس الغلابة اللي خايفة من قعدة البيت أحسن تجوع". وتتخذ الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتدابير، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كغلق المدارس، ووقف رحلات الطيران، ومنع التجمعات، وغلق المولات والمحال التجارية، وغيرها.

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