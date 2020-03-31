أحمد سعد عن أزمة كورونا: "لازم الشباب تتطوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد سعد، على الأزمة التي يعيشها العالم الآن، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب "سعد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إحنا داخلين على حرب، لازم الشباب تتطوع، زي ما بيحصل في الحروب، والدولة تعلمنا التمريض، ولو في ناس ممكن تصنع نتعلم برضو".

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وتابع: "بس ما نفضلش قاعدين كده ومستنيين القدر يحركنا، أنا أول واحد ألبي النداء لو حد فكر في الفكرة دي، وربنا يعديها على خير وما يحصلش حاجة بس الواحد لازم ياخد بالاحواط، لأن دي حياة ناس".

مختتما حديثه قائلا: "الأحسن والأحسن إن إحنا بعد عن بعض شوية".

وتتخذ الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتدابير، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كغلق المدارس، ووقف رحلات الطيران، ومنع التجمعات، وغيرها.