سوزان نجم الدين تكشف عن جلسة تصوير قبل "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن جلسة تصوير جديدة، خضعت لها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "سوزان" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها، وعلقت عليهما: "من جلسة تصوير خاصة ببيروت الحبيبة قبل كورونا فيروس، إن شاء الله ترجع هديك الأيام الحلوة وأحلى يارب".

وتستعد سوزان نجم الدين، للمشاركة في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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والمسلسل بطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازي، كريم قاسم، منة فضالي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.