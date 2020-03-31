رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي: هنأ الإعلامي رامي رضوان، شقيقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها الـ33. ونشر "رامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وعلق: "عيد ميلاد سعيد سوكي". إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس، وتزوجت منذ أعوام من الفنان حسن الرداد، ولها عدد من الأعمال أبرزها "عشان خارجين"، "نيللي وشريهان"، "سمير وشهير وبهير"، وغيرها من الأعمال.

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