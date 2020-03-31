تراند اليوم : نجل شقيق "عبدالحليم حافظ": هذا ما رأيته في قبره بعد 30 عامًا من وفاته

كشف نجل شقيق المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، أن جثمان عمه لم يتحلل حتى بعد 3 عقود على وفاته.

وقال محمد شبانة، إن آخر مرة رآه فيها كان في عمر خمس سنوات، وعندما نزل قبره بعد 30 عامًا على وفاته، لم يلحظ أي تغيير على جثمانه، وكان كما هو لم يتحلل، "كان نائمًا جميلاً جدًا".

وأشار إلى أنه رأى عمه كما رآه قبل وفاته، ولفت إلى أنه عندم سئل عضوًا بالمجمع الإسلامي السعودي، وأخبره بأن يروي ما رآه في القبر ما دام خيرًا، وإن كان غير ذلك لا تتحدث به، "قالي شوف طالما خير قول.. ولما تسأل قول".

وفسر ذلك بأن عمه كان يعاني في حياته، قائلاً: "عمو عبد الحليم حياته كانت كلها مرض فلو عمل ذنب صغير كان المرض بيطهره.. وعمل خير كتير جدا محدش يعرفه والله وعمل للبلد حاجات كتير.. اللي عمله لدعم المجهود الحربي وجامعة الزقازيق كلها ومسجد الفتح وحاجات كتير".



