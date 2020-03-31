جمع الحفل الخيري الذي أذيع في بث مباشر على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء من منازلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا 8 ملايين دولار تقريبًا، وفقًا لوكالة رويترز.
شارك في الحفل فريق باك ستريت بويز والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي جاجا وكذلك المغني تيم ماجرو، وظهروا جميعًا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات
اقرأ أيضًا: التون جون يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا حريق إستراليا
وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن اللازم استمرارها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.
وبثت شبكة فوكس الحفل الذي استمر 4 ساعات على الهواء من دون أي فواصلإعلانية، وقالت الشبكة إن 8.7 مليون مشاهد تابعوه.
وتخللت الأغاني قصص شخصية قصيرة لممرضين وأطباء وسائقي شاحنات وعاملين بمتاجر بقالة وأصحاب مهن أساسية أخرى وذلك في الوقت الذي دخل فيه ملايين المواطنين الأمريكيين الأسبوع الثاني من الخضوع لأوامر البقاء بالمنزل لمكافحة انتشار الفيروس.
وأذيع الحفل أيضًا عبر محطات راديو آي هارت في أنحاء الولايات المتحدة، وقد حث المستمعين على التبرع لمؤسستين خيريتين هما "فيدينج أمريكا" و"فيرست ريسبوندرز شيلدرنز فاونديشن".
موضوعات ذات صلة: ماريا كاري وبيلي إيليش سيترأسان حفلًا خيريًا للمساعدة في مكافحة كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر 8 ملايين دولار حصيلة حفل إلتون جون الخيري دعمًا لجهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.