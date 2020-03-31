موعد وتفاصيل حفل مدحت صالح أون لاين

يُحيي المطرب مدحت صالح حفلًا غنائيًا يوم الأحد المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، ضمن حملة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

من المقرر أن يقدم صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، منها :"كوكب تاني، المليونيرات، جاى

على نفسك، قلب واحد، وثلاث سلامات والعديد من الأغاني.

ويشار إلى أن يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، كلمات إبراهيم عبد الفتاح، ألحان فارس فهمي، توزيع الموسيقى باسم سعيد.

