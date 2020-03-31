نجوم فيلم contagion يوجهون رسائل للجمهور للحد من انتشار كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج إنسايدر بالعربي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو تم انتشاره لنجوم فيلم contagion والذي دارت أحداثه عن ظهور فيروس قاتل سريع الانتشار يصيب الجهاز التنفسي بما يتشابه مع الأحداث الجارية.

شدد النجوم على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة كذلك

الحفاظ على مسافات بين الناس لعدم انتقال العدوى كما أكدوا على ضرورة دعم الطاقم الطبي.

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يذكر أن فيلم contagion قد أصبح الأكثر مشاهدة في الأسبوع الماضي على أحد أشهر منصات المشاهدة المجانية كما أنه كان الأعلى بحثًا على محركات البحث.

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