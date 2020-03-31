عبدالله بوشهري يكشف عن فترة الحجر الصحي له

كشف الفنان عبدالله بوشهري لبرنامج إنسايدر بالعربي عن فترة احتجازه في الحجر الصحي، وعن خوفه من أن يكون حاملًا للفيروس، أو أن يكون نقله من دون علم لأي شخص.
أوضح أنه لم يكن يخشى الإصابة بالكورونا ولكنه كان يقلق على صدمة أهله وقلقهم عليه إذا ما أصيب، استكمل حديثة موضحًا تفاصيل أكثر عن فترة الحجر قائلًا إنالأمر بدأ في المطار عندما تم فحصهم وظهر أن هناك 40 شخصًا مصابًا، لذلك تم حجز المرضى في المستشفيات وباقي المخالطين تم عزلهم بالفندق، وتم فحصهم يوميًا.
أضاف بوشهري أنه كان يخاف كل يوم قبل الفحص ويتوقع أن يكون مصابًا ويتم حجزه في المستشفى، كما أنه
يذكر أن الفنان عبدلله بوشهري تم احتجازه في مطار الكويت عقب عودته من إيران يوم 26 فبراير، وظل في الحجر الصحي لمدة شهر.
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