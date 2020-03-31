سعد الصغير يكشف عن مشروعه لنقابة المهن الموسيقية

أوضح الفنان سعد الصغير عن مقترح جديد لنقابة المهن الموسيقية للأعضاء المنتسبين بها وذلك عن طريق نشره لفيديو يشرح فيه مقترحه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشف سعد عن اقتراحه وهو عبارة عن مشروع يضم الاشتراكات المدفوعة من قِبل الأعضاء المنتسبين ويضاف عليه بعض الأموال التي سيضعها المطربين في صندوق ليكون سند لأي شخص من

الأعضاء المنتسبين لنقابة المهن الموسيقية في حالة حدوث أي ظرف.

كما أوصى سعد الصغير المطربين برعاية فرقهم لأنهم السبب في ما توصل إليه المطرب من نجاح وشهرة، وأضاف سعد مقترح أخر بصرف قروض للأعضاء المنتسبين وامهالهم فرصة لتسديد القرض.

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وفي النهاية انهي سعد الصغير كلامه بأن على الغني

إن يهتم بالفقير ويمكن إن يكون ذلك عن طريق تجميع المال من المطربين في مصر وإعطاء قرض للأعضاء المنتسبين بالنقابة وترك فترة لتسديد هذا القرض.

الجدير بالذكر إن أحدث أعمال سعد الصغير هو مشاركته في مسلسل " 30 ليلة وليلة " وهو من بطولة بدرية طلبة، شيماء سيف حسام داغر وغيرهم من نجوم الكوميديا.