ميرنا وليد - بيروت - على طريقته الخاصة عبر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ عما يفكر به ونعيشه بيومياتنا ، ونشر صورة جديدة معلقا:

"في الحياة كلنا ممثلوننعبرها بأدوارٍ نعتقد اننا نرسم منحنياتها ومنعطفاتها..

لكن الواقع انها خارج السيطرة ..تعبث بنا ..لدرجة الإيهام ..بانك انت محرك الأحداث ..وتتشارك مع الآخرين صناعة الحبكة ... لكن الحقيقة اقسى من ذلك بكثير .. لا تعدد في الأدوار هنا ..دور واحد خلف ضوء واحد ..هو الشمس ..مهمة واحدة ..ستنتهي ناجحة كانت ام فاشلة ..يبقى منها الماضي ولا شيء غير الماضي..والنتيجة نسبية..

استمتعوا بادواركم ايّاً كانت...

فالنهايات غالباً لا تأتي كما نحب ونشتهي..

لا تنتظروها"

يذكر أن مكسيم توقف حاليا عن تصوير مسلسل أولاد آدم من بطولته وبطولة ماغي بو غصن قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكسيم خليل: "النهايات غالباً لا تأتي كما نحب ونشتهي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.