إيناس عزالدين كذبت بشأن إصابتها بكورونا لاستعطاف الجمهور!؟

ميرنا وليد - بيروت - نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الصحة المصرية الدكتور ​خالد مجاهد​ أن تكون الفنانة المصرية إيناس مصابة بشكل مؤكد بفيروس كورونا وقال في مداخلة مع الاعلامي عمرو أديب انه يتم التحقيق حاليا بالفيديو الذي نشرته الفنانة وصرحت فيه عن اصابتها.

وأشار المسؤول أنه تواصل مع ايناس شخصيا فقالت له: "كنت قادمة من المغرب ولدي أعراض كورونا ودرجة حرارتي 37.5 وأحتاج غرفة عناية مركزة". عندها أرسل سيارة إسعاف للإطمئنان عليها وإجراء تحليل كورونا لها للتأكد من إصابتها الا ان نتيجة التحليل لم تظهر بعد مشيرا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة ودرجة حرارتها مستقرة".

وكذّب خالد مجاهد ما قالته إيناس عز الدين بشأن طلب بعض المسؤولين في مستشفى حميات إمبابة مبلغاً مالياً منها مقابل العلاج، موضحا أنها في غرفة بالجناح الاقتصادي من دون أي مبالغ مالية: "رأيت تشخيص الأعراض التي أوردها الأطباء المعالجون ودرجة حرارة إيناس مستقرة والكحة لديها خفيفة، وقد تم أخذ عينة منها للفحص وستظهر النتيجة خلال ساعات".