ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ عن احترامها وتقديرها للفنان توفيق عبد الحميد، بعد أن ترددت شائعة على مواقع التواصل عن أنه حوّل سيارته الخاصة إلى تاكسى بسبب ضغوطات الحياة، وهذا الخبر قد نفاه أخيرا.

وقالت شيرين: "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمأننا عليك، ويا رب دايماً لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

وكان توفيق عبد الحميد، قد نفى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه حوّل سيارته إلى تاكسي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية إن ذلك حدث بالفعل لكن العام 1990، حيث كانت الحياة صعبة جدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لهذا الفنان: "قلقتنا عليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.