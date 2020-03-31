ميرنا وليد - بيروت - تستمر الفنانة ​إليسا​ بدعم حملات تعنى بحقوق الحيوان والتوقف عن الاجرام الذي يحصل بحقهم وقالت اليسا اليوم: "في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلو حيواناتن من دون سبب أو بسبب الجهل. بأيا لغة منحكيكن لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير! "

وكانت قد أشادت إليسا بالخطوة التقديرية للطاقم الطبي بلبنان وعلقت : "زقفة من القلب مش بالإيدين لكل الطاقم الطبي بلبنان الساعة ٨ من شبابيك بيوتنا، لنقول لكل هالأبطال إنن كبار بعيوننا وإنو اللي متلن ما بيتكافو لو شو ما عملنا معن، لاقونا بعد دقايق لنزقف سوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: "وقّفو هالمشاهد البشعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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