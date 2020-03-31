لطيفة تطلق حملة للتبرعات بسبب أزمة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة التونسية لطيفة حملة تبرعات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم وبلدها تونس على وجه خاص.
وأعلنت عن هذه الحملة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: «طالبت من قبل ب تيليتون teleton للتبرعات واتعمل الحمدالله .طلبى الان من وزارة الثقافة وكل زملائى الفنانين بعد الكورونا ان تقام المهرجانات ويكون كل ريعها لصالح صندوق #1818 .من شمالها لجنوبها .تونس تستاهل واحنا ولادها».
من ناحية أخرى تحصد لطيفة نجاح أغنيات البومها الجديد "أقوى واحدة" التي طرحتها على قناتها على يوتيوب.
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