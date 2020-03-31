لطيفة تطلق حملة للتبرعات بسبب أزمة فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ حملة تبرعات بسبب أزمة تفشي ​فيروس كورونا​ الذي يعاني منه العالم وبلدها تونس على وجه خاص.

وأعلنت عن هذه الحملة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: «طالبت من قبل ب تيليتون teleton للتبرعات واتعمل الحمدالله .طلبى الان من وزارة الثقافة وكل زملائى الفنانين بعد الكورونا ان تقام المهرجانات ويكون كل ريعها لصالح صندوق #1818 .من شمالها لجنوبها .تونس تستاهل واحنا ولادها».

من ناحية أخرى تحصد لطيفة نجاح أغنيات البومها الجديد "أقوى واحدة" التي طرحتها على قناتها على يوتيوب.