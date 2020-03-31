تراند اليوم : شاهد .. مايا دياب تقبل التحدي

فنون - 31/03/2020 11:56

الخليج 365 – نشرت الفنانة والاعلامية اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو على صفحتها الشخصية لموقع انستجرام، من أجل الاعلان عن قبولها تحدي الخير الذي أقامه فنانو لبنان والوطن العربي بعنوان "صامدون".

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وقد قالت مايا دياب في الفيديو أنها قبلت التحدي من الاعلامي اللبناني نيشان، وأنها مستعدة لمثل هذه التحديات التي تعد من أفضل التحديات على الاطلاق، اذ أنه يهدف الى توفير وجبات الطعام الى الناس التي تحتاج الى المساعدة خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم وسط مخاوف و تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونقلت مايا دياب التحدي الى الرئيس اللبناني السابق سعد الحريري والفنانة اللبنانية ميريام فارس والفنان فارس كرم.

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وقد أطلت مايا دياب بالفيديو على متابعيها بجاكيت أسود من الجلد ، و طاقية ذات اللون الأحمر ،أما عن الناحية الجمالية فقد ظهرت بمكياج بسيط دون مبالغة.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أشاد الكثير بإنسانيتها وتعاونها الدائم مع أبناء شعبها.