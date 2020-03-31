تراند اليوم : شاهد.. إطلالة فيفي عبده في الحجر الصحي

فنون - 31/03/2020 11:15

الخليج 365 – نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تستخدم أحد فلاتر تطبيق سناب شات.

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وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “جت الحزينه تفرح ملقتلهاش مطرح بعد ما صرفت القرشين اللي حيلتي على جمالى …جت المكرونا ولا الازنيا دى قالتلنا ستاى ات هوم #stay_at_home الحل ايه دلوقتي وحدى قاعده فى البيت اسكوزمى بقي وشوفوا الحل ايه وابعتولى عشان خلاص هطق من جنابي “.

وطالبت فيفي عبده متابعيها بإعطائها حلول لحل مشكلة الملل التي تعاني منها في فترة الحجر الصحي.

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وقد ظهرت فيفي عبد بأحد الفلاتر التي أظهرت عينيها كبيرة وفم أكبر، اذ أنها تقول بأسلوب مرح وطريف أن كل هذا بواسطة عمليات التجميل ، وانها فعلت ذلك من أجل التغيير وسط أجواء الملل التي تعيشها اثر الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتاد متابعيها على جو المرح وخفة الدم التي تضفيه أينما حلت.