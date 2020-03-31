نجل شقيق العندليب الأسمر : ” جثمان عبد الحليم حافظ كما هو ولم يتحلل في القبر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 12:54 مساءً - استضاف الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” ” محمد شبانة ” نجل شقيق الفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال 43 لرحيل العندليب الأسمر .

واستعرض محمد شبانة خلال اللقاء ذكرياته مع الفنان الراحل بمجموعة من الصور التي جمعته معه في مرحلة الطفولة بمناسبات عدة .. وأشار إلى أن المرة الأخيرة التي رأى فيها عبد الحليم حافظ كانت وهو في الخامسة من عمره .

وفي واقعة غريبة من نوعها روي شبانة أنه نزل إلى قبر عمه بعد مرور 30 عاما إلى وفاته ليجد الجثمان كما هو لم يتحلل فقال : ” لقيته سبحان الله نايم كده وجميل وزي ما هو جفونه ومناخيره وبؤه وودانه وشفته زي ما شفت عمو حليم آخر مرة ونايم في سلام ” .

وتابع : ” سألت حد في المجمع الإسلامي السعودي قالي شوف طالما خير قول لو لقيت حاجة مش حلوة متقولش ولما تتسئل قول .. عمو عبد الحليم حياته كانت كلها مرض فلو عمل ذنب صغير كان المرض بيطهره ” .

Advertisements

وأضاف محمد شبانة : ” عمو حليم عمل خير كتير جدا محدش يعرفه والله وعمل للبلد حاجات كتير اللي عمله لدعم المجهود الحربي وجامعة الزقازيق كلها ومسجد الفتح وحاجات كتير وأدعية جميلة ” .