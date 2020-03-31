كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له هاجم فيها الفاسدين من السياسيين اللبنانيين خاصة وبعد ظهور البعض منهم في الإعلام وادعائهم الشفقة ومساعدة الناس في ظل الظروف الراهنة .
وذلك على خلفية مطالب الشعب اللبناني باسترجاع الأموال المنهوبة منه .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلت : ” من سخريات الزمن أن المسئول عن إفقار الشعب وسرقة الناس ونهب الخزينة وإحتلال المناصب والمراكز وإذلال المواطن يظهرون على الشاشات ويمثلون دور الإهتمام والخوف على الفقراء ” .
وتابع : ” أيها النصابون والمجرمين لولاكم لما كان هناك فقر وتعتير وظلم .. على إعلاميي لبنان أن يفضحوهم أكثر وأكثر وجها لوجه ” .
وعن المدافعين عن هؤلاء السياسيين كتب راغب علامة في تغريدة أخرى مهاجما إياهم فقال : ” في كل مرة نتكلم عن الفاسدين والسارقين وناهبي أموال الشعب نسمع عواء كلابهم من كثرة ألمهم .. هذه القضية قضية كل مواطن ولن نسكت عن أسيادكم الذين أفقروا الوطن .. بانتظار عوائكم ونهيقكم أينما شئتم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة في رسالة شديدة اللهجة : ” بانتظار عوائكم ونهيقكم أينما شئتم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.