حسن شاكوش يطرح «شارع أيامي» من مسلسل «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان محمد رمضان أغنية “شارع أيامي” من مسلسله الجديد “البرنس” غناء حسن شاكوش، وذلك عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويشارك في بطولة مسلسل البرنس، محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون، وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم، رحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرضه فى شهر رمضان القادم 2020

والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وكان محمد رمضان، قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زلزال” وحقق من خلاله نسبة مشاهدات جيدة.

Advertisements

وكان المطرب المصري أحمد سعد، قد سجل، مؤخرا، دويتو غنائى جديد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية تحمل اسم مبدئي “أنا إنسان”، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت أغنية عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، قد حققت ما يزيد عن 19 مليون مشاهدة خلال 7 أيام منذ طرحها على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل عدة أيام من تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها في المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية “عود البطل”، لحسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغا ضد الأغنية، واتهمت المطربين عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان “خطفتنى”.