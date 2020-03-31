في أزمة كورونا، رفاييل جبور ومفاجأة جميلة الى محبيه

منذ استفحال أزمة كورونا واعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة وحالة الطوارئ من خلال حظر التجول، اتخذ الفنانين من حساباتهم على مواقع التواصل منبراً للتواصل مع المتابعين والاصدقاء والمحبين ومن بينهم نجم ستار اكاديمي الفنان اللبناني رفاييل جبور الذي يطل بشكل دائم عبر حسابه على انستغرام ليتحدث ويغني مع محبيه، بالاضافة الى حثهم على ملازمة منازلهم للحد من انتشار هذا الوباء القاتل.

واثناء اطلالاته المباشرة عبر الانستغرام، قام رفاييل بتأليف وتلحين أغنية مستوحاة من أزمة كورونا ومن الأجواء التي رافقت هذه الأزمة الصعبة ومكوث الناس في منازلهم.

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وغنى رفاييل: “اللي صاير بالدني يا ناس ابداً مش لعبة كل مين على ديته هلأ يصلي.. الله ينجينا وبهالدني يحمينا وكل مين على دينو يركع يصلي“.

نذكر ان رفاييل جبور كان قد حصد شهرة واسعة جداً بين صفوف الشباب في لبنان والعالم العربي وذلك خلال مشاركته في برنامج “ستار أكاديمي” الذي فتح له باب الشهرة. ثم قام رفاييل بإطلاق أول أغنية خاصة له بعنوان “شايف يا قلبي” (كلمات احمد ماضي، ألحان باسم يحي، توزيع عمر صباغ) التي حققت ملايين المشاهدات.

وكان “جبور” يعمل على أغنية فنية جديدة تحمل بصمات الشاعر منير بو عساف، الملحن هشام بولس، التوزيع هادي شرارة. الأغنية لبنانية شبابية ايقاعية، وكلامها غزل ورومنسي، إلا أن الأغنية لم تبصر النور منذ سنوات ولم يكشف رفاييل السبب وراء تأخر اصدار هذه الأغنية أو أي عمل آخر.