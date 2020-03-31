دريك يصدم الجمهور العربي بصورة طفله.. ما علاقة خاطفة الدمام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان العالمي دريك يوم أمس وللمرة الأولى صورة ابنه الوحيد أدونيس، إلى جانب والدة ابنه النجمة الإباحية السابقة صوفي بروسو‎.

ويبدو أن صورة طفل دريك أثارت حيرة الجمهور العربي وشغلت تفكيره، بسبب شعره الأشقر وعينيه الزرقاوين، لا سيما أن بروسو والدة أدونيس لا تمتلك أيضا هذه الملامح.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير متسائلين عن حقيقة هذا الأمر، فيما تحولت الصور إلى مادة للسخرية بشكل كبير، وطالب الكثيرون دريك بإجراء فحص DNA لطفله، خاصة أن والدة ابنه فنانة إباحية سابقة.

فيما سخر البعض من الموضوع بطريقة أخرى، مستذكرين خاطفة الدمام التي شغلت قضيتها الرأي العام السعودي مؤخرا، معلقين هل يمكن أن تكون قد خطفت الطفل وسلمته إلى النجم العالمي.

وبعيدا عن التعليقات الساخرة حول الموضوع، والصدمة التي سببها ابن دريك، نشر آخرون صورة تجمع الفنان العالمي بوالدته، مؤكدين أن طفله ربما ورث ملامح جدته، وأنه لا يوجد أي شيء غريب في الأمر.

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وعلى صعيد مختلف، لفتت والدة ابن دريك الأنظار إليها، حيث شبهها الكثيرون بالفنانة السورية نظلي الرواس، مؤكدين أنهما تحملان بعض السمات المشتركة في الشكل.

يُذكر أن الفنانة الإباحية السابقة صوفي بروسو كانت صدمت الجمهور بإعلانها قبل سنوات حملها من النجم العالمي دريك، والذي كان حبيب الفنانة العالمية ريهانا، وبعدها لم يكشف دريك عن طفله أو يشارك بأي صورة له حتى يوم أمس.

ودريك مُغنّ عالمي، وهو ابن لاري غراهام هودجز الذي كان يعزف الدرامز مع جيري لي لويس وساندي غراهام، ووالد دريك هو أمريكي أفريقي من ممفيس - تينيسي ووالدته كندية بيضاء يهودية.

وانفصل والداه عندما كان بعمر الـ 5 سنوات، ليعيش مع والدته، وكان يمضي معظم الصيف مع والده في ممفيس. وقد ذكر دريك مُسبقا أن طلاق والديه أثر فيه كثيرا.