فيديا بالان تشكر فيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
نقلت ممثلة بوليوود فيديا بالان مؤخرا، أفكارًا إيجابية إلى معجبيها وسط الكآبة والمخاوف الذي نجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
نجمة بوليود وجهت الشكر لفيروس كورونا لعدة أسباب رأتها إيجابية، حيث قالت: “شكرًا لك على هزنا وإظهارنا أننا نعتمد على شيء أكبر بكثير مما نعتقد”، “شكراً على جعلنا نقدر الفخامة التي عشناها - وفرة المنتجات والحرية والصحة وإدراك أننا مُنحنا اياها”، “لنجعلنا نرى مدى ضياعنا في” الانشغال “بعدم وجود وقت للأشياء الأساسية”.
وتابعت رسائل الشكر: “شكراً لك على السماح لنا بتخليص جميع مشاكلنا التي كنا نعتقد أنها مهمة للغاية وتبين لنا ما هو مهم بالفعل”.
واعتبرت أن الفيروس أنقذ الأرض من التلوث حيث قالت: “الأرض كانت تتوسل إلينا للنظر في التلوث لفترة طويلة جدًا. لم نستمع “. “شكرا على كل الخوف. لقد كان التلوث مرضًا عالميًا لسنوات ولكن لم يرغب الكثير منا في مواجهته “.
وأضافت: “ولكن علينا الآن أن نواجهها ونتعلم كيف نتقبلها بالحب وبدعم من مجتمعنا وشكرت كذلك “Coronavirus” على “إعادة تقييم حياتنا”.
وذكرت في رسائل شكرها: “شكرا لمساعدتنا على تقويض كل شيء و إعطائنا فرصة لبناء العالم من البداية ... كن ممتنا ، كن على علم. قال بالان: “لن تكون الأمور كما كانت مرة أخرى”.
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