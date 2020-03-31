علاء مرسي يستعد لكارتون «نور والرحلات الخارقة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري علاء مرسى لبطولة مسلسل كارتون جديد للأطفال يحمل اسم “نور والرحلات الخارقة”، وذلك للعرض فى شهر رمضان القادم 2020، ويشارك فى بطولته حنان سليمان، وحسام داغر، وضياء الميرغنى، ومن تأليف ورشة كتابة بإشراف د.نهى عباس، وإخراج حسن نور وياسين سعد ومحمود الغفير.

وعلى جانب آخر، شارك علاء مرسى مؤخرا فى فيلم “صندوق الدنيا”، الذى تم طرحه فى دور العرض السينمائة فى شهر فبراير الماضى، وشارك فى بطولته رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، عمرو القاضى، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

وكان آخر أعمال علاء مرسى فى الدراما مسلسل “الضاهر” الذى عرض على قناة الحياة مؤخراً، والعمل بطولة محمد فؤاد ورغدة وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدورأحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.