طارق صبري يستأنف تصوير «كتف قانونى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود أبطال فريق عمل مسلسل “كتف قانونى”، للممثل المصري الشاب طارق صبري إلى استئناف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد توقفه لأكثر من عام بسبب مشاكل إنتاجية.

ومن المقرر طرح المسلسل فى موسم رمضان المقبل 2020، حيث انتهى أبطاله من تصوير عدد كبير من مشاهده وهو من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور أحداث العمل حول الفنان أحمد بدير ويجسد جد الفنان طارق صبرى من طبقة ثرية، ويرفض زواجه من فتاة فقيرة تدعى “قشطة” وتجسدها سارة سلامة، بالإضافة إلى أنه يتصف بالبخل والحرص الشديد.

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ويشارك في بطولة “كتف قانونى”، طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبد الله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.

وكان طارق صبري قد انتهى مؤخرا، من تصوير مشاهد كبيرة من فيلم “باركود 615” التى تدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.